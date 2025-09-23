Angola: L'INQ lance le développement de nouvelles qualifications professionnelles pour le secteur du tourisme

Luanda — Trente-cinq diplômés d'entreprises publiques et privées participent, du 22 septembre au 10 octobre 2025, à Luanda, au processus de développement et de certification de nouvelles qualifications professionnelles pour le tourisme et les secteurs connexes.

Cette initiative est promue par le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'Institut national des qualifications (INQ).

Depuis janvier, une étude sectorielle menée par l'INQ, en partenariat avec le cabinet de conseil multinational KPMG, implanté en Angola, a identifié des besoins critiques en main-d'oeuvre dans des secteurs tels que le tourisme, la métallurgie, la mécanique et la soudure.

À l'issue de cette évaluation, quatre qualifications ont été sélectionnées pour le développement : barman (niveau 3), guide touristique (niveau 5), opérateur de maintenance industrielle (niveau 3) et opérateur de machines et d'outils (niveau 3).

Lors d'une interview avec la presse, Antónia Fernandes, directrice générale adjointe du Catalogue national des qualifications professionnelles et des processus de reconnaissance, de validation et de certification des compétences, a souligné que le développement de ces qualifications constitue une étape importante pour garantir que le pays dispose de professionnels préparés, certifiés et capables de relever les défis du marché.

Elle a également souligné que ces certifications devraient contribuer à la croissance durable des secteurs stratégiques de l'économie nationale.

A son tour, le directeur général adjoint de l'INQ, Isaías João, a dit que la méthodologie adoptée permettra au marché de définir le profil du technicien dont il a besoin et aux établissements d'enseignement et de formation d'adapter leurs programmes à ces besoins, conformément aux meilleures pratiques internationales et au cadre juridique en vigueur.

Júlio Muhungo, directeur de l'École d'hôtellerie et de restauration, a quant à lui souligné que depuis juillet dernier, l'École de restauration de Talatona met en place le diplôme de cuisine de niveau 3, marquant ainsi un changement de paradigme.

« L'école propose une variété de formations techniques professionnelles dans des domaines tels que la gestion, la cuisine, la pâtisserie et la restauration », a-t-il expliqué.

Les conseils techniques sectoriels regroupent des représentants de l'hôtellerie, des associations professionnelles, des syndicats, des formateurs et des enseignants d'instituts techniques, afin de garantir que les profils définis reflètent l'expérience pratique des employeurs et les exigences réelles du marché du travail.