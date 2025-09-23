Angola: Une usine d'assemblage de véhicules créera plus de 3 000 emplois

Luanda — L'usine d'assemblage, de vente et d'assistance technique après-vente de véhicules, qui sera construite dans la Zone Économique Spéciale (ZEE) de la province d'Icolo e Bengo, créera 3 500 emplois directs d'ici 2026, a annoncé ce vendredi Adriano Lamas, PDG du groupe Opaia.

Dans une interview à la presse suite à une visite d'inspection des membres du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) sur le site de l'usine, cette source a indiqué que ce projet de 120 millions de dollars emploie actuellement 350 personnes.

PDG du groupe Opaia a ajouté que les travaux de rénovation et de préparation des infrastructures sont en cours, et que l'installation des équipements devrait commencer plus tard cette année.

Adriano Lamas a également indiqué que l'assemblage des véhicules devrait commencer huit à neuf mois après l'installation des machines.

Il a précisé que l'usine assemblera et commercialisera des véhicules légers, des minibus et des autobus.

Selon le directeur exécutif d'Opaia, l'usine aura la capacité de produire 1 000 autobus, 23 000 véhicules légers et minibus par an.

Il a précisé que l'usine atteindra sa maturité dans trois ans pour la chaîne d'assemblage d'autobus et dans 25 ans pour les voitures particulières et les minibus.

Concernant la visite du CNJ, conduite par son président, Isaías Kalunga, le responsable l'a jugée positive, car elle servira de tremplin pour entamer la préparation d'un protocole d'accord visant à créer 2 700 emplois pour les jeunes, qui sera signé dans les prochains jours.

Selon Adriano Lamas, les jeunes sélectionnés suivront un processus de formation et seront intégrés rapidement et progressivement.

De son côté, le président du Conseil national de la jeunesse, Isaías Kalunga, s'est dit satisfait du résultat de la visite, car il s'agit d'une étape importante pour contribuer à la réduction du chômage et inciter d'autres entreprises à suivre l'exemple.

Il a assuré qu'après la signature du protocole d'accord pour la création d'emplois, les modalités d'accès et les critères à prendre en compte pour postuler à un poste seront précisés.