Angola: Baril de Brent vendu à 66,83 $ US à l'ouverture

22 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert lundi sur le marché à terme de Londres à 66,83 $ US, en hausse de 0,21 cent par rapport au début de la séance précédente.

Le pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a atteint un plus bas à 66,62 $ US et un plus haut à 66,84 $ US dimanche, selon le site spécialisé « Investing.com ».

Le prix du Brent sert à déterminer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le Budget général de l'État angolais (BGE) pour l'exercice 2025 a été établi sur la base d'un prix de 70 $ US le baril et d'une production estimée à un million 98 000 barils de pétrole par jour.

Selon le résumé mensuel de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), la production pétrolière en Angola en août de cette année a été de 32 74 313 barils, avec une moyenne quotidienne d'un million 34 655 barils, ce qui représente une augmentation d'un million 112 861 barils par rapport à juillet.

