Angola: Les chefs de mission finalisent l'organisation des Jeux africains de la jeunesse

21 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Les questions d'organisation telles que les visas, l'hébergement, le transport, les questions médicales et les installations sportives ont dominé, samedi à Luanda, la réunion des chefs de mission des 4e Jeux africains de la jeunesse, qui se dérouleront du 10 au 20 décembre en Angola.

Lors d'une conférence de presse, le coordinateur du comité d'organisation de l'événement, Costa Alegre, a déclaré que plus de 50 questions avaient été soulevées et qu'il avait donc été décidé de prolonger la date limite d'inscription et d'organiser une réunion virtuelle dans un délai d'un mois afin d'évaluer la résolution des problèmes identifiés.

Le vice-président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) a expliqué que, globalement, la réunion avec les chefs de mission avait permis d'aborder des solutions aux éventuelles contraintes logistiques.

La compétition, dotée d'un budget de trois milliards de kwanzas, se déroulera dans les provinces de Luanda, Bengo et Icolo e Bengo, marquant ainsi la première fois que l'Angola accueille cet événement sportif.

Selon l'organisation, 49 pays ont confirmé leur participation, alors qu'il n'en reste que cinq pour officialiser leur participation, justifiant ainsi la prolongation du délai d'inscription, qui devait se terminer le 30 de ce mois.

Selon le porte-parole, les inscriptions sur les plateformes numériques existantes se poursuivront jusqu'au 10 octobre, comme le stipule le règlement.

Les Jeux Africains de la Jeunesse sont destinés aux athlètes âgés de 14 à 17 ans et visent à promouvoir le développement des jeunes et les échanges sportifs sur le continent.

La réunion des chefs de mission s'achève ce dimanche (21) par l'annonce des conclusions.

