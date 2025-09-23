Angola: Handball - Le tournoi des 50 ans a servi de préparation à la Coupe du monde - Secrétaire d'État

21 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC/LUZ

Luanda — Le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, a déclaré samedi soir à Luanda que le tournoi international de handball senior féminin, organisé dans le cadre des célébrations des 50 ans de l'indépendance de l'Angola, servait de préparation à la Coupe du monde, qui se tiendra du 24 novembre au 14 décembre en Allemagne et aux Pays-Bas.

S'adressant à la presse après la victoire de l'Angola face au Portugal (31-30) au pavillon Kilamba, le dirigeant a déclaré qu'il était clair que l'équipe nationale n'était pas au meilleur de sa forme, une situation due au fait que les équipes du pays étaient en pré-saison.

Cependant, Paulo Madeira s'est félicité de la victoire de l'équipe nationale lors de cette compétition organisée dans le cadre du cinquantenaire l'indépendance nationale, qui sera célébré le 11 novembre.

Lors de cet événement, auquel participaient également le Congo Brazzaville et la Lituanie, l'Angola a remporté trois victoires, en battant le Congo 25-21, la Lituanie 37-16 et le Portugal 31-30.

Classement final:

1er Angola - 6

2e Congo - 4

3e Portugal - 2

4e Lituanie - 00

