Gabon: Pana/le Pdg lance sa campagne dans une forte mobilisation

Ce lundi 22 septembre 2025 a marqué l'ouverture de la campagne pour le compte des élections législatives et locales à Pana. Aimé Rodrigue Lemagna, Secrétaire départemental PDG dans la Lombo Boueguidi, a présenté les deux candidats de son parti politique aux législatives : 1eᣴ siège Robert Tsoukani et Irène Lissenguet et les têtes de listes commune de Pana, Maxime Moukongo.

Aimé Rodrigue Lemagna est tête de liste départementale. Pour Faustin Boukoubi, le Parti démocratique gabonais doit gagner dans la Lombo Boueguidi comme d'habitude. Par ailleurs, il a remercié les populations qui souhaitaient encore le revoir se porter candidat à cette élection. "J'ai pris ma retraite. Il est temps pour la relève de prendre le relais.'" a t-il répondu, la main sur le coeur, comme pour marquer sa reconnaissance à ces fidèles électeurs qui ont toujours cru en lui.

Cette rencontre stratégique avait pour but, de coordonner les efforts de campagne et de définir les priorités et les messages clefs à adresser aux électeurs. Le superviseur Faustin Boukoubi, reconnu pour son engagement et son expérience politique, a souligné l'importance de cette campagne qui vise à mobiliser les populations du département de la Lombo-Boueguidi autour des valeurs et des projets.

La réunion stratégique a également porté sur les enjeux locaux, afin d'élaborer des propositions concrètes répondant aux attentes des habitants du département de la Lombo Boueguidi. Cette campagne s'annonce donc comme un moment crucial pour le PDG, qui espère renforcer sa présence au sein des instances locales et nationales.