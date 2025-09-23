Congo-Brazzaville: Collecte de sang - Le groupe AGL offre 2 500 poches double au CNTS

La société Africa Global Logistics (AGL) et ses filiales congolaises, notamment AGL Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) ont offert 2 500 poches double de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour appuyer les efforts du secteur public à oeuvrer en vue du bien-être de la population locale.

Les poches offertes vont faciliter les collectes de dons de sang dans le pays. Une action de solidarité du groupe AGL dont l'une des valeurs est de marquer son engagement dénommé A'Solidarity day.

Dans le cadre de cet engagement, AGL et ses filiales congolaises ont contribué, l'an dernier, à assurer la sécurité de 3 500 élèves de l'école 5-février 1979 à Pointe-Noire par la construction d'un mur de clôture et repeint l'ensemble des bâtiments de cet établissement public afin d'améliorer les conditions d'études des apprenants et enseignants.

Cette année, le groupe entend mobiliser plus de 1 500 de ses collaborateurs pour un don de sang à Pointe-Noire et Brazzaville, outre le don de poches.

A'Solidarity day est un événement annuel visant à unir les 23 000 employés d'AGL à travers le continent. Tous les ans, il met en oeuvre une nouvelle thématique qui se traduit par une action solidaire au profit des communautés.