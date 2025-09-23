Madagascar: Antsiranana - Fenohasina accueilli en héros

Antsiranana, ville natale de Fenohasina, a connu un week-end exceptionnel. Le passage de Fenohasina Gilles Razafimaro a transformé la ville en un véritable festival de joie et de fierté.

Dès les premières heures de la matinée, une foule enthousiaste s'est massée aux abords de l'aéroport d'Arrachart, impatiente d'apercevoir le numéro 9 des Barea. Pour l'accueillir, étaient présentes les autorités locales à tous les niveaux, la grande famille du football, ses proches, ses amis et sa famille, ainsi que sa mère.

À sa sortie de l'avion, accompagné du gouverneur Taciano Rakotomanga et du préfet Hermina Jahdà Tsirinary, les applaudissements, les cris de joie et les chants ont immédiatement résonné, donnant le ton d'une célébration hors du commun.

Sur tout le trajet menant de l'aéroport à la Place Foch, à bord d'une voiture 4x4 du député Bora, en passant par la RN6, une marée humaine a accompagné le cortège. Drapeaux, banderoles, chants et danses ont rythmé le parcours, illustrant l'attachement profond de la population à son champion. L'émotion était palpable. Pour beaucoup, voir Fenohasina revenir en héros symbolise bien plus qu'un exploit sportif : c'est la victoire d'un fils du Nord, la preuve que le travail et la persévérance ouvrent les portes des plus grandes compétitions.

Atmosphère électrique

À l'arrivée au centre-ville, la fête a atteint son apogée. Devant l'Hôtel de Ville, où l'accueil officiel a eu lieu, la foule rassemblée à la Place Foch a célébré son idole dans une atmosphère électrique, digne des plus grands triomphes. Mention particulière pour la participation des danseuses de zumba, qui ont ajouté une touche festive à la cérémonie.

Bien plus qu'une simple réception, cet accueil a été un signe de reconnaissance et de fierté pour son parcours, notamment en tant qu'enfant de la région. Son coach Dada a rappelé à cette occasion que Fenohasina avait débuté au Club Samba dès l'âge de 7 ans, jusqu'à ses 18 ans, avant de rejoindre un club à La Réunion, puis de jouer au sein de l'Ajesaia et d'Elgeco Plus.

Le gouverneur Taciano Rakotomanga a salué son talent et exprimé l'espoir de le voir gravir encore davantage les échelons du football, pour porter haut les couleurs de sa région et de Madagascar, mais aussi pour inspirer la jeunesse locale.

« Rien n'est plus beau que de revenir ici, chez moi, parmi les miens, et de sentir tout cet amour. Je porte les couleurs des Barea pour vous, pour nous, pour Madagascar », a déclaré Fenohasina, sous les applaudissements nourris de la foule.

Pour clôturer l'événement, le comité d'organisation a organisé un match de gala au stade municipal, opposant les sections de Diego-I et Diego-II. Cette dernière a battu la première sur le score de 3 à 1.

La présence de Fenohasina a marqué de manière particulière la rencontre sportive. En effet, l'attaquant des Barea CHAN a eu l'honneur de donner le coup d'envoi officiel du match, sous les acclamations du public.

Son rôle ne s'est pas limité à ce geste symbolique : Fenohasina a également pris part au jeu en rejoignant successivement chacune des deux équipes sur le terrain, durant quelques minutes de la seconde période. Un moment à la fois festif et émouvant, qui a permis aux spectateurs de partager pleinement leur admiration et leur fierté envers ce fils de la région.