Madagascar: Double meurtre aux 67Ha Sud - Arrestation de deux employés des victimes

Il a fallu neuf jours à la Brigade criminelle pour interpeller les deux présumés assassins de ressortissants chinois à 67Ha Sud. Ils étaient employés par les victimes.

Deux employés d'un restaurant de 67Ha Sud ont été arrêtés samedi par la Brigade criminelle d'Anosy. Ils sont soupçonnés d'avoir tué les propriétaires des lieux, un frère et une soeur d'origine chinoise, dont les corps avaient été découverts cinq jours plus tôt à l'étage de l'établissement.

L'un des suspects a été appréhendé à Ivato, l'autre dans la campagne de Manakara. Tous deux ont reconnu leur implication dans le double homicide. Selon l'enquête, le mobile serait un vol d'argent, lié également à des tensions entre les employés et leurs employeurs. Une partie de la somme dérobée a été retrouvée en leur possession lors de leur arrestation.

Les investigations ont révélé que le crime avait été prémédité deux semaines auparavant. Les suspects seront déférés devant le parquet une fois la phase de l'enquête préliminaire achevée. Les résultats de l'autopsie et les détails des interrogatoires restent pour l'heure confidentiels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 15 septembre, les corps sans vie d'un Chinois et de sa sœur, restaurateurs, ont été découverts dans leur chambre à l'étage.

Pas d'effraction

Alertée par des proches inquiets de leur silence depuis le 11 septembre, la police du septième arrondissement a ouvert les lieux en présence du président du fokontany. Les victimes, âgées de 63 et 65 ans, étaient allongées sur le ventre, partiellement couvertes. Selon la police, il n'y avait pas d'effraction.

Installés à Antananarivo depuis les années 1990 après avoir quitté Toamasina, les deux restaurateurs menaient une vie discrète et parlaient peu le malgache. Selon les responsables du fokontany, leurs liens familiaux étaient distendus.

Un témoin affirme avoir vu les deux employés quitter le restaurant le 11 septembre vers 15 h 30, dernier moment où quelqu'un aurait été aperçu sur place. Ces employés auraient été remerciés quelques jours plus tôt par leurs patrons.

Malgré les aveux des suspects et la découverte d'une partie de l'argent volé, les circonstances exactes du meurtre restent confidentielles. L'enquête se poursuit pour éclaircir les zones d'ombre de ce drame qui a bouleversé le quartier.