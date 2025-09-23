Madagascar: Protection des enfants - Meta outille les Forces de l'ordre contre la sextorsion

Dix-neuf éléments de la Gendarmerie nationale et dix-neuf agents de la Police nationale, issus de leurs services spécialisés en cybercriminalité, ont bénéficié, la semaine dernière, à l'hôtel Radisson Blu Ambodivona, d'une formation intensive sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne.

Cette formation a été dispensée par Meta Platforms Inc., maison mère de Facebook, en collaboration avec International Justice Mission (IJM), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Service de sécurité diplomatique des États-Unis (US DSS) et le National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). L'objectif est de renforcer les capacités des Forces de l'ordre malgaches à identifier les auteurs et à protéger les enfants contre diverses formes d'exploitation sexuelle en ligne, notamment la sextorsion et les abus diffusés en direct.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du projet Boost, une initiative internationale destinée à mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Le programme vise à améliorer la gestion des signalements via CyberTipline, un mécanisme clé géré par le NCMEC. Grâce à cet outil, les entreprises du numérique et le grand public peuvent signaler tout cas suspect, permettant ainsi aux autorités de réagir plus rapidement et efficacement.

Pendant cinq jours, les participants ont suivi des modules pratiques incluant l'utilisation de l'outil de gestion des cas du NCMEC, l'analyse des signalements CyberTipline et les stratégies d'enquête numérique. Ils ont également travaillé sur des exercices de simulation et étudié des cas réels afin d'affiner leurs techniques d'investigation.

« L'exploitation des enfants est un crime horrible et universel. Nous avons passé des années à soutenir les Forces de l'ordre dans leurs enquêtes et poursuites. Ce projet est conçu pour renforcer nos partenariats à travers le monde, y compris ici à Madagascar, pour lutter contre les prédateurs », a déclaré Jason Barry, responsable des relations avec les forces de l'ordre chez Meta.