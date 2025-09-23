La délivrance des permis de conduire biométriques et des cartes grises reste paralysée au Centre immatriculateur d'Ambohidahy. Depuis plusieurs mois, les nouveaux conducteurs ainsi que ceux ayant réussi leur examen de conduite l'année dernière ne reçoivent qu'un certificat provisoire de capacité. Ce document est censé être temporaire, mais est devenu incontournable pour circuler.

L'utilisation de ce certificat ne prive en aucun cas les sortants d'auto-école de leurs droits de conduite. Doté d'un QR code, il vise également à prévenir toute tentative de falsification.

Cependant, des usagers affectés dans des régions dénoncent des charges supplémentaires. À chaque expiration du certificat, ils doivent se déplacer de nouveau vers la capitale pour le renouveler, ce qui représente des frais considérables. « On dépense plus en transport et en démarches administratives que pour le permis lui-même », se plaignent certains bénéficiaires.

Du côté des auto-écoles, la frustration est tout aussi palpable. Des responsables dénoncent une situation qui « favorise la corruption », les candidats étant parfois contraints de payer davantage pour accélérer les procédures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Stocks épuisés

« Les stocks de permis sont totalement épuisés. Nous avons toujours veillé à ce que les personnes résidant à l'étranger puissent obtenir leur permis, car les certificats provisoires ne sont pas reconnus officiellement à l'extérieur. Pour les usagers sur place, nous n'avons d'autre choix que de délivrer ce document provisoire », explique Arinala Andriambahiny, chef du Centre immatriculateur d'Antananarivo.

Le retour à la normale dépend de la livraison par le prestataire chargé de la fabrication des permis biométriques et des cartes grises. Selon la responsable, la situation devrait se régulariser à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre.

En attendant, les nouveaux conducteurs doivent encore se contenter de ce certificat temporaire, qui devient, paradoxalement, leur seul document officiel de conduite. Le CIM rassure toutefois que toutes les demandes sont enregistrées et traitées dans l'ordre, afin de garantir une délivrance rapide dès que le système sera relancé.