Madagascar: Parti AVI - Ratsirahonana passe le flambeau

23 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randrimanga

Qui succédera à Norbert Lala Ratsirahonana ? C'est la question centrale à laquelle devront répondre les membres du parti Asa Vita no Ifampitsarana (AVI) lors de leur prochain congrès national. Fondateur et président national du parti, l'ancien Premier ministre a décidé de se retirer définitivement de la direction de la formation politique. Depuis 2022, le parti fonctionnait déjà sous une direction collégiale provisoire, en attendant une décision formelle. Samedi dernier, les membres du parti se sont réunis à Anosy pour fixer les modalités de ce congrès, qui marquera une étape décisive dans l'avenir de l'AVI.

« Le congrès décidera qui pourrait le mieux assurer la direction du parti », a déclaré Yves Ramarojaona, secrétaire général adjoint.

Deux options s'offrent aux congressistes : officialiser la direction collégiale mise en place depuis trois ans, ou élire un nouveau président qui succédera à Norbert Lala Ratsirahonana. Actuellement, cette direction collégiale est assurée par trois figures : le député Jean-Jacques Rabenirina, le sénateur Sylvain Rabetsaroana et l'ancienne ministre Johanita Ndahimananjara. Cette transition pourrait redéfinir l'orientation politique de l'AVI, longtemps associée à la personnalité et à l'influence de son fondateur, considéré par la classe politique comme faiseur de roi, étant donné son implication dans les différentes tournures politiques que le pays a connues.

