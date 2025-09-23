Madagascar: Investissement - Les entreprises coréennes se familiarisent avec la législation

L'ambassade de la Corée du Sud a réuni des entrepreneurs coréens pour un atelier sur la RSE, afin de les aider à mieux comprendre la législation locale.

L'ambassade de la République de Corée à Madagascar a organisé, le lundi 22 septembre, au restaurant La Plantation, un atelier sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) destiné aux entrepreneurs coréens opérant à Madagascar. Intitulé « La RSE au service d'un meilleur environnement des affaires », l'événement avait pour objectif de sensibiliser les investisseurs coréens aux exigences réglementaires malgaches et de les encourager à contribuer positivement à la société et à l'environnement.

Une dizaine d'entrepreneurs coréens, actifs dans des secteurs variés tels que le textile, le tourisme, l'automobile et l'industrie, ont participé à cette rencontre. L'atelier a débuté avec la présentation de Lim Hyun Jeong, directrice de la KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) à Johannesburg, qui a partagé plusieurs exemples d'initiatives RSE réussies menées par des entreprises coréennes à l'étranger.

La deuxième intervention a porté sur les engagements sociaux et environnementaux du projet Ambatovy, l'une des plus grandes exploitations minières de nickel et de chrome à Madagascar.

Comprendre la législation

Nicolas Descraques, responsable RSE d'Ambatovy, a expliqué que leurs activités visent à soutenir la chaîne d'approvisionnement locale, les petites entreprises, les familles et les étudiants en difficulté dans les zones de Moramanga et Toamasina, où l'entreprise est physiquement implantée.

La troisième intervention, assurée par Woong Seong, conseiller de l'ambassade de la Corée, a détaillé l'environnement réglementaire malgache. Il a précisé : « Le gouvernement malgache a commencé à mettre en oeuvre des lois et décrets qui demandent aux entreprises de contribuer dans le domaine de la RSE, comme la Loi sur l'investissement, la Loi sur les côtes minières ou encore le récent décret sur les études environnementales. »

Selon Seong, « environ cent ressortissants coréens font des affaires à Madagascar, certains avec de petites structures, d'autres avec des investissements plus conséquents dans des zones industrielles comme Filatex ». Il a ajouté que « les mécanismes de RSE en Corée, aux États-Unis, en Europe ou au Japon suivent des standards similaires inspirés des directives de l'OCDE, que Madagascar prend également en compte dans sa législation ».

L'ambassade accompagne les entreprises coréennes en fournissant un soutien juridique et des lignes directrices pour respecter les normes RSE malgaches et internationales.

« Nous essayons de fournir toutes les informations actualisées afin que les entreprises coréennes puissent investir de manière responsable et contribuer positivement à la société malgache », a conclu Seong.

L'atelier s'est terminé par une session de questions-réponses qui a montré « l'intérêt réel des participants pour les investissements responsables et la conformité réglementaire ».