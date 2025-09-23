Madagascar: Enseignement technique - De nouvelles filières tournées vers le numérique

23 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Une étape décisive pour l'avenir des jeunes. La Stratégie nationale de digitalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) a été officiellement validée vendredi à l'hôtel Carlton Anosy. Cette initiative vise à former des milliers de techniciens afin de répondre aux besoins croissants en compétences numériques.

Fruit d'une collaboration entre l'Unesco et plusieurs partenaires techniques et financiers, le plan prévoit la création de filières Technologie de l'information et de la communication (TIC), la modernisation des examens par des systèmes informatisés et le lancement d'une plateforme nationale d'e-learning ouverte à tous.

« Près de quarante mille techniciens spécialisés seront nécessaires d'ici 2028. Pour y parvenir, environ six mille jeunes seront formés chaque année au cours des trois prochaines années », souligne la ministre de l'ETFP, Marie Marcelline Rasoloarisoa.

Au-delà de la formation, la stratégie vise aussi à améliorer la gouvernance de l'ETFP grâce à des outils numériques, synonymes de transparence et d'efficacité. Une attention particulière sera portée aux femmes et aux jeunes issus des zones rurales, afin de favoriser leur intégration dans l'économie numérique.

