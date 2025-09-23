Madagascar: RN2/Convoi exceptionnel - Départ des premiers groupes de la Jirama vendredi

Le transport des équipements de la Jirama destinés à la centrale thermique d'Ambohimanambola débuterait cette semaine. Selon une source au ministère des Travaux publics, le premier convoi quittera Toamasina ce vendredi, selon le planning.

Ce transport exceptionnel, qui mobilise des engins lourds, devrait durer trois jours. Le convoi marquera une halte à Brickaville vendredi, puis à Moramanga samedi, avant d'arriver à Antananarivo dimanche.

L'acheminement concerne sept blocs moteurs de 70 tonnes chacun, sept alternateurs de 64 tonnes et trois transformateurs de 50 tonnes, en plus d'autres équipements complémentaires. L'ensemble serait transporté en neuf voyages successifs, étalés sur neuf semaines. « Impossible de tout acheminer en une seule fois, cela risquerait de détériorer les infrastructures routières », explique une source proche du dossier.

Ces équipements permettront à la centrale d'Ambohimanambola de produire 105 MW supplémentaires. D'après le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, les machines déjà installées sur le site entreront immédiatement en production, sans attendre l'achèvement complet des infrastructures.