Madagascar: Feux de brousse - Un incendiaire volontaire placé en prison

Un vaste incendie de brousse a ravagé près de trois hectares de terrain lundi dernier dans le fokontany de Dango, commune de Faratsiho. Le feu, qui s'est propagé sur sept zones distinctes, a pu être maîtrisé dans la journée grâce à la mobilisation des riverains et des secours. Quatre gendarmes, des agents de l'Eau, des agents forestiers ainsi que les habitants des environs ont uni leurs forces pour circonscrire l'incendie.

Les premières constatations ont révélé l'origine volontaire du sinistre. « Un homme de 54 ans, soupçonné d'en être l'auteur, a été interpellé. Présenté au tribunal vendredi dernier, il a été placé en détention préventive dans l'attente de son procès », indique un communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable, publié hier.

Il a fallu près de quatre heures de lutte pour empêcher les flammes de gagner les habitations et les zones de culture. « Plus d'un hectare de terrain a été réduit en cendres avant que le feu ne soit totalement maîtrisé. », précise la Circonscription régionale de la Gendarmerie nationale (CIRGN) d'Antananarivo.

Des plantations collectives de pins et d'eucalyptus, entretenues depuis plusieurs années par la communauté locale, ont également été partiellement détruites en quelques instants.