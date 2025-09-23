Madagascar: Santé - Le torchon brûle entre les syndicats et le ministère

23 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les syndicats du ministère de la Santé publique dénoncent des irrégularités et des mesures jugées injustes par la hiérarchie. La Triade, regroupant les syndicats des professionnels de santé, dont les médecins, les paramédicaux et le personnel administratif, monte au créneau. Samedi, lors d'un rassemblement à Andrefan'Ambohijanahary, ce syndicat du personnel de santé a lancé des critiques virulentes contre le ministre en poste.

« Ce ministre n'est pas digne de diriger ce ministère. Ce n'est ni le président de la République ni le Premier ministre qui sont en cause, mais ce ministre qui multiplie les injustices », a déclaré le syndicat.

Parmi les irrégularités dénoncées figurent des sanctions jugées abusives et illégales, une affluence d'affectations arbitraires, des poursuites pénales contre certains syndicalistes revendiquant leurs droits, et une négligence des problèmes du personnel de santé. Le Dr Abel Ranaivoson, vice-président de la Triade, souligne que la situation est particulièrement critique dans certains districts : « Dans certains centres de santé de base, il n'y a qu'un seul médecin chef, alors que la norme prévoit un médecin et deux paramédicaux. » Nous n'avons pas obtenu de réactions du ministère de la Santé publique.

