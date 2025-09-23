Madagascar: Savonnerie Tropicale Milalao - De la solidarité ouvrière en passion pour le rugby

La Savonnerie Tropicale Milalao (STM) est aujourd'hui une équipe phare du rugby malgache. Entre héritage industriel et ambition sportive, le club veut s'imposer durablement dans le championnat XXL Top 12.

Née au coeur d'une entreprise, la Savonnerie Tropicale Milalao, plus connue sous son acronyme STM, n'est pas un club comme les autres. Son histoire s'enracine dans le monde du travail, au sein d'une usine qui, dès les années 1991, a vu ses employés fouler les pelouses pour garder la forme et cultiver la camaraderie. Mais l'équipe a disparu en 1993.

Sous l'impulsion de Nadine Ramaroson à partir de 1999, le club s'est structuré et a rejoint rapidement l'élite nationale. Depuis 2009, la STM évolue en première division masculine, au plus haut niveau du rugby à XV malgache.

Au-delà des terrains, ce club incarne une identité sociale et culturelle forte. L'équipe n'a jamais cessé de représenter la fierté ouvrière, ses joueurs portant un maillot qui symbolise autant l'effort en usine que la combativité sur le gazon du stade Makis.

« Porter les couleurs de la STM, c'est plus qu'un honneur : c'est représenter une histoire ouvrière et familiale», souligne l'entraîneur Eric Randrianarisoa.

Connue pour la rigueur de sa défense, la STM s'appuie désormais aussi sur ses lignes arrière rapides et inspirées, avec les deux meneurs du club comme Daniel, le capitaine, et Alpha. « Notre défense reste un socle solide, mais nous avons beaucoup progressé dans le jeu de mouvement grâce à la vivacité de nos trois-quarts», explique Randrianarisoa, qui insiste aussi sur « l'équilibre entre expérience et jeunesse, véritable atout de l'équipe ».

Unique sponsor

Si le club n'a pas encore décroché de titre majeur, il reste un adversaire redouté et respecté. Toujours en lutte pour rester parmi les meilleurs, la STM vise désormais plus haut : franchir le cap des quarts de finale du XXL Top 12 et s'installer durablement dans le cercle des grandes. « L'an dernier, nous avons manqué de peu la qualification. Cette saison, notre objectif est clair : atteindre le top 8, et pourquoi pas les demi-finales», affirme le coach.

Le soutien constant de la société-mère, unique sponsor, permet au club de continuer à nourrir ses ambitions malgré des moyens limités. « Comme beaucoup de clubs, nous faisons face à des contraintes financières. Mais la motivation de nos joueurs et la ferveur des supporters compensent largement », reconnaît Randrianarisoa.

Au-delà des résultats, la STM reste fidèle à sa mission de formation. Plusieurs de ses joueurs ont déjà porté le maillot national ou rejoint la présélection, preuve du dynamisme de son vivier.

Dans les tribunes, les supporters ne s'y trompent pas : « La STM, c'est une famille », affirment-ils avec passion. Une conviction partagée par le coach : « Chaque cri, chaque chant depuis les tribunes nous pousse à donner le meilleur. Cette saison, nous allons tout faire pour les rendre fiers. »