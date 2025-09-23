Madagascar: RUGBY/Eric Randrianarisoa - « Nous voulons écrire une nouvelle page dans le Top 12 »

interview

Après la courte défaite inaugurale contre l'Uscar, 25-27, l'entraîneur de la STM, Eric Randrianarisoa, partage son regard sur la saison et ses ambitions.

Eric Randrianarisoa, comment jugez-vous la préparation de votre équipe pour cette nouvelle saison ?

La préparation a été intense. Dommage que nous ayons perdu de peu notre match d'ouverture. Nous avons beaucoup travaillé sur le physique et sur la cohésion. L'intégration des jeunes recrues était essentielle. Malgré la défaite, je suis satisfait de l'état d'esprit en ce début de saison.

Quelles sont vos ambitions dans ce Top 12 ?

Nous voulons franchir un cap. L'an dernier, nous avons échoué tout près des phases finales. Cette saison, l'objectif est clair : atteindre le top 8, idéalement les quarts de finale. Cela suppose régularité et rigueur, mais nous avons les moyens de nos ambitions.

Pourriez énumérer l'atout majeur de la STM ?

Notre défense reste un socle solide. Mais nous avons progressé dans le jeu de mouvement, grâce à la vitesse de nos trois-quarts, le pick and go aussi. Le véritable atout, c'est l'équilibre entre les anciens et les jeunes.

Le club a une identité particulière, liée à l'entreprise. Cela influence-t-il le jeu sur le terrain ?

Oui, sans aucun doute. Porter le maillot de la STM, c'est représenter une histoire ouvrière et familiale. Les joueurs le savent, et cela crée une motivation supplémentaire. Nos leaders, comme le capitaine Daniel et Alpha, transmettent cet esprit fédérateur.

Quels sont vos principaux défis ?

Comme beaucoup de clubs, c'est la question des moyens financiers ou autres. Le rugby exige beaucoup : infrastructures, équipements, suivi médical. Nous faisons avec ce que nous avons, mais l'engagement des joueurs compense largement.

Un dernier mot pour vos supporters ?

Qu'ils continuent à croire en nous ! Leur ferveur est un moteur essentiel. Chaque chant, chaque cri nous pousse à donner plus. Cette saison, nous voulons leur offrir une fierté supplémentaire.