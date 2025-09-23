Trois clubs d'Analamanga enchaînent des matchs sans défaite chez les garçons. La première équipe de la Gendarmerie nationale volleyball, Cosfa et Pole ont enregistré trois victoires en autant de rencontres au championnat de Madagascar D1. Les Gendarmes, alignant les jeunes comme le passeur Jessy et ses coéquipiers, entre autres Anthony et Tantely, ont défait hier lors de la troisième journée, par 3-0 (25/18, 25/19, 25/21), les volleyeurs de MVBC de Manjakamiadana au gymnase d'Ankorondrano.

La Gendarmerie a déjà battu lors des deux premières journées Mami d'Atsinanana et GNVB2. Cosfa a également arraché sa troisième victoire en battant EVBI d'Ihorombe par 3-0 (25/11, 25/11, 25/16) après son succès face à Mama et Nadjy VB d'Atsinanana. Et Pole a, de son côté, disposé de CVBF Atsimo-Atsinanana par 3-0 (25/17, 25/21, 25/21). Ce club s'est imposé contre MVBC et ASI2 ce week-end. GN2 a arraché sa deuxième victoire hier face à ASI2 (3-0).

Chez les filles, la GNVB réalise elle aussi un sans-faute. Elles se sont imposées hier à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha contre l'EVBI d'Ihorombe par 3-0 (25/15, 25/14, 21/25, 25/16). Et ASI a décroché sa deuxième victoire, 3-0 contre AMVB Mandroseza, après la première ravie samedi contre EVBI.

Les quatre équipes mieux classées des deux groupes, chez les garçons comme chez les filles, se qualifieront aux quarts de finale programmés jeudi au Palais des Sports à Mahamasina.