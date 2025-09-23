Angola: Le Président João Lourenço s'exprime au débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies

23 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

New York — Le Président João Lourenço intervient ce mardi (23), à New York, lors du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en tant que chef d'État angolais et président en exercice de l'Union africaine (UA).

L'intervention de João Lourenço lors de cet événement, qui débute ce mardi et se termine le 29 septembre prochain, aura lieu dans l'après-midi.

Le chef de l'État, présent à New York depuis samedi, accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, et de plusieurs membres du gouvernement, a mené une intense activité diplomatique, notamment en participant à plusieurs événements parallèles, en tenant des réunions bilatérales et en rencontrant diverses personnalités internationales.

Comme à l'accoutumée, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, offrira une réception de bienvenue aux chefs d'État et de gouvernement, rois et princes participant au débat général.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la séance d'ouverture, Guterres présentera son rapport sur l'état de l'organisation à la lumière des défis internationaux actuels, en tenant compte des trois piliers de la Charte des Nations Unies : la paix et la sécurité internationale, le développement économique et social, l'aide humanitaire et les droits de l'homme.

La séance se poursuivra avec les discours d'Annalena Baerbock, présidente de la 80e Assemblée générale, de Lula da Silva (Brésil), de Donald Trump (États-Unis) et d'autres États membres, selon la liste des intervenants.

La séance a été précédée de plusieurs événements parallèles en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se déroule sous le thème « Mieux ensemble : 80 ans pour la paix, le développement et les droits de l'homme ».

La polarisation politique croissante et l'érosion de l'image des Nations Unies, résultant de l'inefficacité du Conseil de sécurité à répondre aux crises actuelles, mettent en évidence les vulnérabilités et les faiblesses structurelles de l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Alors que l'ONU célèbre ses huit décennies d'existence, le monde traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire, marquée par la résurgence des guerres et le mépris de la Charte des Nations Unies et des normes du droit international par certaines des plus grandes puissances mondiales.

Ces questions, ainsi que les défis du développement durable et du changement climatique, sont au coeur des discussions à la 80e session de l'Assemblée générale.

La dégradation de la situation macroéconomique mondiale, qui se traduit par la montée de l'extrême pauvreté due à la crise de la dette, la hausse des prix alimentaires, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la réduction de l'aide au développement et les effets persistants de la COVID-19, sont d'autres sujets à l'ordre du jour.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.