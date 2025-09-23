Angola: João Lourenço discute de la coopération avec diverses entités

New York — Le président angolais João Lourenço a discuté lundi, à New York, avec son homologue finlandais, Alexander Stubb, de la coopération entre les deux pays.

La rencontre s'est déroulée en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

La coopération entre l'Angola et la Finlande s'est intensifiée en 2020 avec la signature d'un protocole d'accord portant sur les secteurs des télécommunications, des technologies de l'information et de la météorologie.

L'accord, d'une durée de cinq ans renouvelable, vise à promouvoir l'échange de connaissances, le développement technologique, l'augmentation des investissements et la création des projets conjoints entre les deux pays.

Le partenariat se concentre principalement sur les domaines des télécommunications, des technologies de l'information et de la météorologie, en accordant la priorité à la formation du personnel, à la modernisation des services et à la promotion de l'entrepreneuriat conjoint.

Également en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République a accordé des audiences séparées au Chancelier autrichien, Christian Stocker, et au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Gerd Muller.

Coopération avec l'Autriche

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en octobre 1981.

Les relations entre les deux nations révèlent un potentiel de croissance dans des domaines où l'Autriche possède une expertise reconnue et qui présentent un intérêt pour l'économie angolaise, tels que la santé, les industries pétrolière et alimentaire, la protection de l'environnement, les énergies renouvelables, les technologies, la formation professionnelle, la culture et le tourisme.

Le Chef de l'État a également reçu en audience séparée la Présidente de la Commission de l'Union européenne, Úrsula von der Leyen, et le Haut Représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.

Il convient de noter que la capitale angolaise, Luanda, accueillera en novembre le 7e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne.

Ce sommet vise à renforcer la coopération dans des domaines clés tels que la paix et la sécurité, l'intégration économique, le commerce, le multilatéralisme, le développement écologique, la numérisation, les migrations, la mobilité et le développement humain.

Ce sommet, qui réunira les 27 États membres de l'UE et les 55 pays de l'UA, se tiendra l'année qui marque les 25 ans de partenariat entre les deux blocs et à un moment crucial où l'Angola assume la présidence tournante de l'Union africaine.

Le sommet sera coprésidé par le président angolais, João Lourenço, et celui du Conseil européen, António Costa. Ursula von der Leyen y participera également. La réunion de Luanda s'appuiera sur les conclusions de la récente réunion ministérielle UE-UA, tenue à Bruxelles, en Belgique, en mai dernier, par João Lourenço.

Le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne a été officiellement établi en 2000 lors du premier sommet Afrique-UE au Caire, en Égypte.

Pour ce mardi, il est également prévu d'autres audiences au président-directeur général de DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem ; à Rob Walton, PDG de la Fondation Rob Walton, et au conseiller du président des États-Unis, Donald Trump.