Angola: Le pays réaffirme son soutien à la création de l'État de Palestine

New York — Le président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, a réaffirmé lundi à New York le soutien inconditionnel de l'Angola et de l'organisation continentale à la création d'un État de Palestine souverain et indépendant, avec Jérusalem-Est pour capitale, dans le cadre de la solution à deux États.

S'exprimant lors de la Conférence internationale de haut niveau sur la question de Palestine, organisée en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, João Lourenço a souligné l'importance de la Déclaration politique de New York, adoptée le 12 septembre dernier par l'Assemblée générale, qui confirme le consensus international croissant sur la nécessité de mettre fin à la guerre à Gaza par la mise en oeuvre effective de la solution à deux États.

« Telle est la position de l'Union africaine, qui inclut également le principe selon lequel Jérusalem-Est doit être la capitale de l'État de Palestine indépendant et souverain », a-t-il souligné.

L'Angola s'associe sans réserve à l'organisation continentale africaine dans cet effort, où nous sommes tous engagés en faveur d'une résolution définitive de ce conflit », a déclaré le chef de l'État.

Le président a rappelé que l'Angola avait officiellement reconnu l'État de Palestine le 6 décembre 1988 et s'est félicité que plusieurs États membres des Nations Unies aient fait de même lors de cette session, renforçant ainsi l'engagement de la communauté internationale à respecter les résolutions du Conseil de sécurité.

Pour João Lourenço, la même communauté internationale qui avait décidé en 1948 de créer l'État d'Israël franchit aujourd'hui, avec le même sens de la justice, une étape décisive vers la création de l'État de Palestine.

Il a souligné que cette reconnaissance représente un « pas de géant » vers la paix, la stabilité et la justice au Moyen-Orient, ajoutant que la fin du conflit constituera une contribution incontestable à la sécurité mondiale.

Le chef de l'État a expliqué que ce changement d'attitude s'explique par la compréhension par la communauté internationale du droit du peuple palestinien à vivre dans un État internationalement reconnu, en tant que membre à part entière des Nations Unies, qui reconnaîtra et entretiendra des relations de bon voisinage et de coopération avec l'État voisin d'Israël.

« Nous faisons ainsi un pas de géant vers la création de facteurs de paix, de stabilité et de justice au Moyen-Orient, où la fin d'un conflit qui dure depuis plusieurs décennies constituera une contribution incontestable à la sécurité mondiale », a-t-il conclu.