Afrique: Le changement climatique aggrave les crises sanitaires sur le continent - João Lourenço

New York — Le président angolais et par intérim de l'Union africaine, João Lourenço, a déclaré lundi à New York que l'Afrique est la région la plus vulnérable au changement climatique, dont les effets déclenchent des épidémies de choléra, de paludisme et d'autres maladies, aggravant ainsi les crises sanitaires sur le continent.

S'exprimant lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du Comité africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui s'est tenue lundi à New York, le Chef de l'Etat a souligné que les inondations, les sécheresses et les phénomènes météorologiques extrêmes, combinés aux conflits dans des régions comme le Sahel, la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs, déplacent des millions de personnes et créent un terrain fertile pour la propagation des épidémies.

Lors d'une séance tenue en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, João Lourenço a dit que « les pandémies n'apparaissent pas dans le vide ; elles prospèrent dans des contextes de fragilité et d'instabilité ». C'est pourquoi, a-t-il indiqué, le partenariat entre l'Union africaine, par l'intermédiaire du CDC Afrique, et des institutions telles que le Fonds vert pour le climat est essentiel.

« En investissant dans des systèmes de santé résilients et adaptés au climat, nous protégeons nos populations, mais nous garantissons également que nos infrastructures pourront résister aux chocs futurs », a-t-il déclaré.

Dans son discours, João Lourenço a affirmé que, pour l'Union africaine, la santé est aussi une question de diplomatie, car elle unit les pays, favorise la solidarité entre les nations et permet de construire des ponts pour relever ensemble les défis continentaux et mondiaux.

Il a également saisi l'occasion pour féliciter le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom, pour l'assistance technique apportée aux pays africains, ainsi que la directrice générale de GAVI, Sania Nishtar, pour son engagement envers le continent et la récente levée de fonds qui a permis le lancement de la nouvelle approche « GAVI Leap », alignée sur l'Agenda de Lusaka.

Il a également salué le soutien du Fonds mondial et du Fonds pandémique, exprimant sa volonté de suivre leurs processus de financement.

L'homme d'État angolais a rappelé que ce Comité des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été créé pour fournir une orientation politique au CDC Afrique et constitue l'expression ultime de l'engagement collectif à garantir la souveraineté sanitaire de l'Afrique.

« Réaffirmons cet engagement, dotons cette institution des ressources nécessaires, défendons son leadership sur la scène internationale et intégrons ses stratégies à nos priorités nationales », a-t-il souligné.

En tant que président de la République d'Angola et président par intérim de l'Union africaine, João Lourenço a assuré que la santé occupe une place centrale dans l'Agenda africain pour le développement humain, la souveraineté et un partenariat continental transformateur.

« L'Angola reste déterminé et engagé dans cet effort collectif », a-t-il conclu.