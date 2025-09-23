Afrique: L'Angola contribue à hauteur de 5 millions de dollars au Fonds africain contre les épidémies

22 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

New York — L'Angola a investi 5 millions de dollars dans le Fonds africain contre les épidémies en 2025, un instrument créé pour renforcer la souveraineté sanitaire du continent et garantir des réponses rapides et efficaces aux situations de crise.

L'annonce a été faite lundi à New York par João Lourenço, président de la République et président par intérim de l'Union africaine (UA), lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Comité de l'Union africaine pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui s'est tenue en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Selon le chef de l'État, la contribution de l'Angola répond à l'appel lancé aux dirigeants africains pour soutenir financièrement ce mécanisme, auquel la République démocratique du Congo a également souscrit pour un montant équivalent.

« Le Fonds africain de lutte contre les épidémies est plus qu'un instrument financier ; c'est une déclaration politique. Il incarne la détermination de l'Afrique à prendre en charge ses propres urgences, à mobiliser ses propres ressources et à faire preuve de solidarité en temps de crise », a déclaré João Lourenço.

Dans son discours, João Lourenço a souligné l'importance d'un financement durable de la santé comme pilier central pour garantir l'autonomie stratégique du continent.

Il a rappelé qu'en février dernier, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avaient approuvé, à Addis-Abeba (Éthiopie), la vision intitulée « Repenser le financement de la santé en Afrique dans une nouvelle ère », un document préparé par le CDC Afrique et renforcé lors de la réunion d'Accra (Ghana) en août 2025.

Selon João Lourenço, cette nouvelle approche rompt avec la dépendance cyclique à l'aide étrangère et privilégie la mobilisation des ressources nationales par le biais de mécanismes tels que le Fonds africain de lutte contre les épidémies, le Mécanisme africain d'achat groupé et la Stratégie africaine de financement de la santé.

« Chacun de nos gouvernements doit contribuer, non seulement financièrement, mais aussi en impliquant le secteur privé, la diaspora et les partenaires philanthropiques », a-t-il ajouté.

