Luanda — La présence du musicien malien Selif Keita en Angola offre l'occasion de renforcer les échanges culturels avec les artistes nationaux, a déclaré le directeur de l'Action culturelle, Pedro Chissanga.

Le musicien a donné mercredi soir au Centre de conférences Belas (CCB) de Luanda un concert en présence de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, qui se célèbre le 11 novembre.

Dans des déclarations à la presse, le responsable a souligné que la présence de la légende malienne dans le pays contribuait à l'internationalisation des coutumes et de l'art angolais.

À propos de cet événement, il a expliqué qu'il s'inscrivait dans une série de spectacles visant à promouvoir le patriotisme, le respect des symboles nationaux et la promotion de l'identité culturelle.

Surnommé la « Voix d'or de l'Afrique », le musicien est en Angola depuis le 12 septembre et s'est produit dans la province de Huambo le 14.

Né en 1949 à Djoliba, au Mali, Salif Keita est reconnu internationalement comme l'un des plus grands interprètes de la musique traditionnelle mandingue.

Sa carrière débute dans les années 1970, lorsqu'il rejoint le célèbre Rail Band de Bamako, où il se fait connaître pour sa voix unique et son style alliant tradition et modernité.

Plus tard, il rejoint le groupe Les Ambassadeurs, avec lequel il acquiert une notoriété régionale, avant de poursuivre une carrière solo à Paris, en France.

Au fil du temps, il se construit un répertoire vaste et innovant, avec notamment des albums tels que Soro (1987), considéré comme un chef-d'oeuvre de la musique africaine contemporaine, Moffou (2002) et La Différence (2009), où elle réaffirme la dignité et la lutte contre la discrimination des albinos.

Sa voix unique et son engagement envers les racines africaines lui ont valu des prix internationaux et une reconnaissance internationale, symbole de la résistance culturelle du continent.

L'Angola célèbre le 50e anniversaire de son indépendance nationale le 11 novembre. À cette fin, diverses activités civiques, culturelles, sportives et sociales ont été planifiées dans tout le pays.