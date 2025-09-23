Madagascar: Tennis/Sipem Banque Cup - Martinez Ngotia et Hasina Mbolanirina remettent leur titre en jeu

La fièvre du tennis va de nouveau s'emparer des amateurs de la petite balle jaune à Ambohitrarahaba. Les 27 et 28 septembre, les courts en terre battue du Country Club accueilleront la 2e édition de la Sipem Banque Cup, un rendez-vous incontournable pour les dirigeants d'entreprise, les amateurs et les espoirs du tennis malgache.

En lancement de ce rendez-vous, une conférence de presse sous l'égide de la banque SIPEM, sponsorisée par Aro et ses partenaires, Eau Vive et Heri, a eu lieu au Country Club lundi.

L'an dernier, la première édition avait tenu toutes ses promesses, réunissant un plateau relevé et consacrant Martinez Ngotia et Hasina Mbolanirina parmi les vainqueurs. Ces derniers seront de retour pour défendre leur couronne, avec la ferme intention de conserver leur suprématie.

Face à eux, une nouvelle vague de prétendants se profile, portée par les meilleurs éléments actuels du championnat national, bien décidés à bousculer la hiérarchie.

Carrefour d'opportunités

La compétition réunira pas moins de 80 joueuses et joueurs issus des clubs de la capitale et du monde de l'entreprise. Deux tableaux seront proposés : un Open National, ouvert à tous, et un tournoi sur invitation, réservé à une sélection d'élites. Une phase préparatoire s'est déjà tenue les 20 et 21 septembre, permettant de dégager les derniers qualifiés pour le tableau principal.

Mais au-delà du sport, la Sipem Banque Cup s'impose comme un véritable carrefour d'opportunités. Pour les amateurs, c'est l'occasion rare de se mesurer aux meilleurs. Pour les professionnels, un terrain d'expression et de visibilité. Et pour les entrepreneurs présents, un espace de rencontres et d'échanges privilégiés. Comme l'explique Mme Henintsoa Randrianarison, responsable communication de Sipem Banque: « Nous voulons offrir aux passionnés un tournoi qui leur ressemble et qui s'inscrit dans la durée ».

Fort de son expérience dans l'organisation d'événements majeurs, Josoa Rakotonindriana, propriétaire du Country Club, veille à ce que le tournoi se déroule avec succès.

La balle jaune est prête à rebondir, et le public d'Ambohitrarahaba aura droit à deux journées intenses de spectacle et d'émotions.