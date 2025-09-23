Madagascar: Portrait - Hemerson Andrianetrazafy, l'empreinte d'un artiste poète

Dans l'univers artistique et intellectuel malgache, Hemerson Andrianetrazafy est synonyme d'engagement, de profondeur et d'excellence. Né le 5 avril 1960 à Soavinandriana, Itasy, cet artiste plasticien, enseignant-formateur et historien d'art est l'un des plus éminents défenseurs du patrimoine et des pratiques artistiques malgaches. Membre titulaire et secrétaire perpétuel de la Section Arts et Lettres de l'Académie Malgache, ainsi que membre du Comité culturel et artistique de la Commune urbaine d'Antananarivo, il joue un rôle essentiel dans la réflexion et la promotion des arts au sein de la société.

Doté d'une expertise rare, Hemerson Andrianetrazafy s'illustre dans des domaines variés : histoire socio-culturelle, ingénierie et animation culturelles, critique d'art, esthétique, design et arts plastiques. Son parcours académique l'a conduit jusqu'en France, où il a suivi une formation doctorale en histoire de l'art à la Sorbonne (Paris I) et mené des recherches à l'ORSTOM-Bondy. De retour à Madagascar, il a multiplié les interventions et recherches, toujours guidé par une volonté de décrypter les systèmes de représentation et de donner à l'art malgache une place visible dans le dialogue international.

Depuis 1993, ses conférences marquantes abordent des thèmes majeurs tels que la peinture malgache à l'époque coloniale, l'évolution du système de représentation, l'art contemporain et la quête identitaire. De Paris à La Réunion en passant par Antananarivo, il a exploré les rapports entre art, société et mémoire collective. Ses analyses, comme celles sur l'ancestralité, l'esthétique du corps ou le fihavanana, éclairent les liens profonds entre les traditions malgaches et les dynamiques de modernité.

Au-delà de ses interventions publiques, Andrianetrazafy mène des recherches de fond sur des sujets aussi fascinants que variés : l'art funéraire antandroy, la sexualité dans l'Ouest de Madagascar ou encore l'histoire de la peinture malgache. Sa participation à des projets internationaux, tels que Zanatany et Ancestralité, démontre une curiosité intellectuelle sans frontière. Sa thèse sur la peinture malgache reste une référence pour comprendre l'évolution des formes et des représentations dans l'art national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Hemerson Andrianetrazafy ne se limite pas à la recherche. Formateur et pédagogue passionné, il transmet son savoir aux étudiants, artistes et acteurs culturels, encourageant une nouvelle génération à s'emparer de son héritage pour créer un art qui dialogue avec le monde. Ses interventions sur l'importance du patrimoine culturel immatériel, l'industrie culturelle ou la contemporanéité de l'art malgache inspirent des vocations et renforcent la conscience identitaire des jeunes.

Au-delà des titres et des conférences, il revendique une démarche profondément personnelle : « Mon hypersensibilité m'emmène souvent à une auto-dissection cathartique par la création », confie-t-il. Cette phrase résume l'essence de son parcours, où l'art devient à la fois un outil de connaissance de soi et un vecteur d'universalité. À travers ses oeuvres plastiques, ses écrits et ses enseignements, il invite chacun à réfléchir sur la complexité de l'humain et sur le vivre-ensemble.