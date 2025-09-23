Madagascar: Tsiroanomandidy - Un bandit abattu dans les hautes steppes

Signalés par des villageois, trois hommes armés ont été pris en tenaille par les gendarmes. Des échanges de tirs ont éclaté, faisant un mort dans les rangs des malfaiteurs.

Une violente fusillade a éclaté samedi soir dans les hautes steppes d'Analamisakana, à Tsinjoarivo Imanga, dans le district de Tsiroanomandidy, faisant un mort parmi les rangs d'une bande armée activement recherchée par les Forces de l'ordre. Le défunt est un présumé chef de la bande. Armé d'un pistolet artisanal, il a été tué sur place lors de l'affrontement avec les gendarmes, tandis que ses deux complices ont réussi à prendre la fuite.

Les événements ont commencé lorsque la brigade territoriale de Tsinjoarivo Imanga a été alertée de la présence du gang armé, se cachant à Antsahabe Manampisoa. Immédiatement, les éléments du poste avancé local se sont rendus sur les lieux pour encercler les malfaiteurs, en attendant le renfort de la brigade territoriale. À leur arrivée, les gendarmes ont été accueillis par une pluie de coups de feu, déclenchant un échange meurtrier qui a duré plusieurs minutes.

Violente riposte

Dans une riposte coordonnée, les Forces de l'ordre ont ouvert le feu avec leurs kalachnikovs, neutralisant le chef de la bande. Sa dépouille gisait dans les hautes herbes environnantes, tandis que l'arme qu'il détenait a été récupérée par les autorités. Les premières constatations indiquent que le défunt n'était pas inconnu des Forces de défense et de sécurité, renforçant l'hypothèse qu'il s'agissait d'un criminel actif dans la région Bongolava depuis des années.

Les deux rescapés de la fusillade, dont les identités restent inconnues, ont quant à eux réussi à s'échapper et font l'objet d'une recherche active. Les investigations se poursuivent afin de démanteler entièrement la cellule armée et de mettre fin aux activités criminelles qui perturbent la quiétude des habitants de Tsinjoarivo Imanga.

La dépouille du défunt a été prise en charge par le Fokonolona pour les formalités d'enterrement, et plusieurs de ses connaissances se sont déjà présentées pour identifier le corps. Les Forces de gendarmerie locales ont salué la réactivité de la population qui a signalé en temps réel la présence des malfaiteurs.