Madagascar: Art oratoire - Mpikalo accueille des nouveaux mpikabary

Le Palais des sports Mahamasina a vibré ce samedi au rythme du kabary. L'association Mpikalo, regroupant les Mpikabary Katolika, a officiellement accueilli cinq cent soixante quatre nouveaux membres du diocèse d'Antananarivo, une promotion placée sous la protection de Saint Augustin.

Issus de différents districts comme Faravohitra, Manjakaray ou Mahitsy, ces nouveaux mpikabary reflètent la vitalité de cet art oratoire, classé patrimoine immatériel de l'Unesco. La formation, étalée sur neuf mois suivis de deux mois de regroupement, leur a permis de maîtriser les codes et techniques du kabary, destiné à être utilisé aussi bien dans la société civile que dans l'Église ou lors d'événements sociaux.

Parmi eux, cinquante-quatre jeunes appelés Taninketsa, âgés de 8 à 14 ans, témoignent d'un intérêt grandissant des nouvelles générations pour cette tradition. « Si auparavant les hommes dominaient largement, on constate aujourd'hui l'arrivée de plus en plus de femmes passionnées », souligne Jean Stéphane Ranaivomahandry, président de l'association dans le diocèse d'Antananarivo. Pour lui, le kabary dépasse les simples cérémonies sociales : il constitue aussi une école de confiance en soi et d'éloquence publique.

Les inscriptions pour la nouvelle rentrée sont déjà ouvertes, confirmant la volonté de Mpikalo de transmettre et de pérenniser cet héritage oratoire au coeur de la culture malgache.