Madagascar: Insécurité à Mahajanga - Un réseau de criminels démantelé par la police

Depuis sa prise de fonction le 21 août, le nouveau commissaire central, Tsaramiafara Razafimanantsoa, succédant à Fabio Tabaly Andriamahefarilala muté à Antsiranana, a mis en place de nouvelles stratégies pour lutter contre l'insécurité à Mahajanga. Suite à cette disposition, un réseau de malfaiteurs a été démantelé par les éléments de l'Unité d'intervention rapide (UIR) et du commissariat central.

L'organisation criminelle, composée de neuf individus dont deux femmes, a été ainsi appréhendée dans une affaire de vol à main armée, de cambriolage ainsi que de recel d'objets volés et de drogues.

« Grâce à des informations fiables provenant de personnes bien intentionnées et aux enquêtes menées par la Police nationale, huit personnes ont été arrêtées les 16 et 17 septembre dernier. Dans l'après-midi du 16 septembre, l'un des criminels, connu pour son appartenance à une organisation criminelle et déjà impliqué dans des vols de voitures et des menaces de mort, a été arrêté à Antanimalandy. De nombreuses plaintes ont également été déposées à son encontre par les habitants du quartier. Par la suite, trois autres personnes ont été arrêtées à Tsararano Ambony, près de Kambilport, dans la matinée du 17 septembre. L'un de ces malfaiteurs a été appréhendé en possession d'un téléphone portable utilisé lors du crime avec soixante paquets de drogue », a déclaré le commissaire central.

Des complices ont également été arrêtés, en possession des armes utilisées lors de leurs crimes. Les forces de l'ordre ont retrouvé douze couteaux, une arme à feu ainsi que de nombreux objets volés, dont des écrans plats.

Par la suite, dans l'après-midi du 17 septembre dernier, cinq autres personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'être des receleurs, des collaborateurs de malfaiteurs et membres d'une organisation criminelle. Ils ont été ensuite conduits au commissariat central de Mahajanga pour enquêtes avant d'être présentés au parquet.

Par ailleurs, des représentants des foko Antandroy ont rencontré le commissaire central et le maire de Mahajanga hier, suite au décès d'un des leurs, abattu par les éléments de la police nationale la semaine dernière. C'était lors d'une patrouille en tenue civile à Tsararano Ambony que l'incident s'est produit.

« L'individu était armé d'une sagaie et a tenté d'agresser nos éléments en tenue civile. Ils ont dû riposter et tirer sur l'agresseur », a expliqué le commissaire central.

Des membres de la famille ont effectué une manifestation et déposé un ultimatum de 72 h le week-end dernier pour contester le décès et affirmer qu'il n'était pas un malfaiteur. Cependant, après des discussions et échanges entre les différentes parties, hier à l'Hôtel de Ville, la tension est descendue et le problème est résolu.

Les activités de la Police nationale à Mahajanga se poursuivent afin de contribuer à instaurer la paix et la sécurité dans la ville.