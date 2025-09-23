Madagascar: Sentimental - Émilie Andriamahefa expose au Resaka Hakanto

Pour la 50e édition de Resaka Hakanto, l'exposition Sentimental révèle de nouveaux aspects intimes et émotionnels grâce à la parole des artistes. Pour Joël Andrianomearisoa, l'art n'est pas seulement un moyen d'expression esthétique, mais un outil de partage de l'intime et de questionnement de la vie.

C'est un moment rare et profondément émouvant qu'a offert la dernière discussion Resaka Hakanto de la saison, le 20 septembre à Hakanto Contemporary. À l'honneur, Émilie Andriamahefa et son installation Des Voiles, accompagnée par le commissaire et cofondateur de l'espace, Joël Andrianomearisoa.

Pour Joël, cette rencontre a été une véritable surprise : « Il y a plusieurs sujets dans cette exposition Sentimental - les liens mère-fille, le féminisme, la sexualité - qui ne sont pas faciles à aborder. Et là, à travers la parole des artistes, on en discute, on en rit, on en pleure, et on ressent des émotions fortes. C'est exactement ce que cette saison cherchait à provoquer. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'artiste Émilie Andriamahefa, créatrice de mode et artiste visuelle, s'est livrée comme jamais : « Très émouvante et très sincère, Émilie nous a dévoilé qui elle est vraiment, d'où elle vient, comment elle crée, comment elle pense et comment elle pleure. » Cette intimité partagée a permis aux participants d'approfondir leur compréhension de son travail et de sa sensibilité artistique.

Plusieurs étudiants et proches ont assisté à cette conférence enrichissante, qui s'est conclue par un échange vivant de questions-réponses et de témoignages du public, soulignant l'impact émotionnel et intellectuel de l'exposition.

Cette dernière édition de Resaka Hakanto confirme une fois de plus que Hakanto Contemporary n'est pas seulement un espace d'exposition, mais un véritable lieu de culture et de partage. Ici, les artistes peuvent exprimer leur vulnérabilité, dévoiler leur intimité et créer un lien unique avec le public, offrant ainsi une expérience émotionnelle et artistique profondément humaine.