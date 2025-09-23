Madagascar: Rodéo sauvage - Des jeunes blessés pour excès de vitesse et triple montée

Excès de vitesse, triple montée et alcool. Tels sont les facteurs à l'origine d'un accident de moto impliquant trois jeunes, dont une jeune fille. L'incident s'est produit samedi soir vers 21h, au bord de la mer à Mahajanga Be. La moto a heurté violemment un poteau électrique de la Jirama près du grand baobab sur le littoral, après avoir roulé à une vitesse folle depuis la ville pour rejoindre la place publique.

Le pire a été évité. Le conducteur a perdu connaissance et du sang coulait de sa bouche. Les deux autres passagers étaient également blessés, la jeune fille gémissait et se plaignait d'une grande douleur, surtout à la cheville.

Les victimes ont été évacuées à l'hôpital, après l'arrivée sur place des agents du commissariat central de Mahajanga et de la Brigade des accidents de circulation (BAC) de la Police nationale. Le conducteur est encore en soins intensifs, souffrant d'un traumatisme crânien et de blessures aux membres inférieurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons déjà remarqué ces trois jeunes, sur une moto, circulant à vive allure depuis la ville de Mahajanga. Ils ne portaient aucun casque. Nous avons déjà imaginé le pire et pensé qu'un accident allait se produire, vu la façon de conduire à une vitesse folle. Auparavant, ils avaient dépassé un bus au niveau du grand baobab, avant de s'écraser contre un poteau électrique », a déclaré un témoin oculaire.

Délit

Les agents de la BAC, présents lors du constat, ont indiqué avoir perçu une forte odeur d'alcool émanant du conducteur.

« Ce n'est pas la première fois que ce genre d'accident se produit à Mahajanga et surtout au village touristique. Tous les soirs et spécialement tous les week-ends, les promeneurs assistent à un rodéo sauvage au bord de la mer, des pointes ou courses de moto entre des jeunes, sans casque ni protection et surtout en excès de vitesse. Les patrouilles des Forces de l'ordre doivent être multipliées sur ces places publiques de jour comme de nuit, surtout au bord de la mer. Parfois, les éléments de la police sont introuvables quand ces motards incontrôlables débarquent sur place. Nous tremblons tous les jours dès le passage de ces délinquants, face au danger qui menace nos enfants », a déploré une mère de famille qui vit à Mahajanga Be.

Le rodéo sauvage à moto est un délit qui consiste à conduire à vive allure, en zigzags, avec des sauts et des levées de roue. Il s'agit d'une infraction au code de la route, punie par la loi.

Cette pratique illégale est habituellement observée devant l'ENEM et le siège de l'APMF, en passant devant le phare pour aboutir sur un virage très dangereux. Des risques graves menacent la sécurité des riverains et des usagers de la route autour de cette partie de la ville.

Mais cela ne les empêche pas de le pratiquer en pleine ville également, la nuit, surtout depuis que les routes de la ville sont réhabilitées.

En ce qui concerne le port du casque, le respect de la loi et du code de la route commence à se relâcher depuis quelques mois. Des motards circulent sans protection sous le nez des agents de la circulation. De plus, la loi de 2015 interdisant le transport d'enfants de moins de cinq ans sur une moto, instaurée après la recrudescence d'accidents mortels impliquant des deux-roues, n'est aujourd'hui quasiment plus appliquée.