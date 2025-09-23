Madagascar: Université de Toliara - Un salon des études et de l'emploi organisé

Un coup de pouce pour les jeunes et les bacheliers. L'université de Toliara a lancé depuis hier, et pour trois jours, le salon des études et de l'emploi. Un événement à saisir afin d'orienter le choix des jeunes dans leur parcours universitaire. Devant la présidence de l'université de Toliara, à l'ex-Coquillage, au Jardin de la Mer, se tiennent une dizaine de stands d'exposition et d'orientation où les écoles, instituts et facultés présentent des informations détaillées sur les mentions, les diplômes requis et ceux à obtenir, les débouchés possibles.

Les départements DEGS, Géographie, Sciences, la Faculté de Médecine, Lettres, les 18 filières de Maninday, les écoles et les instituts tels que Confucius, l'IHSM et l'IESM, et la fédération des étudiants de l'université de Toliara y sont présents. Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, le ministère de l'Eau, le département de la Fonction publique, celui de l'Agriculture et de l'Élevage, le Réseau national des femmes de la pêche, des ONG telles que Doctors for Madagascar, Blue Ventures, et des établissements financiers tels que la BOA et l'Accès Banque, le Centre d'affaires de la région Sud-Ouest (CARSO), le projet Mionjo ont été invités à faire connaître les opportunités d'emplois.

Le thème choisi étant « Formation et emploi des jeunes pour un avenir meilleur », des rencontres, des conférences-débats et des conseils pratiques pour l'avenir académique et professionnel sont également organisés.