Madagascar: Projet communautaire - Les menstruations, un sujet tabou dans la Diana

À la suite de la célébration de la journée internationale des régions en décembre dernier, la diaspora malgache est de retour dans le Nord pour contribuer à son développement.

Malgré les avancées en matière de santé et d'éducation, les menstruations demeurent encore aujourd'hui un sujet tabou dans plusieurs localités de la région. Beaucoup de jeunes filles et de femmes vivent cette réalité dans le silence, entourées de préjugés, de fausses croyances et d'un manque cruel d'informations fiables.

Le projet TADY, ou « Tantsoroka ho an'ny Diaspora »à travers le programme Loharano-II, mobilise les jeunes de la diaspora pour des missions de volontariat de quatre mois dans les régions de Madagascar dont la Diana où une jeune volontaire, Samantha Maillard a choisi de monter un projet communautaire qui cible les jeunes filles et femmes de la région.

Il s'agit d'un projet qui consiste à les former à confectionner des serviettes hygiéniques lavables. L'idée est née quand elle a remarqué, par le biais des micro-trottoirs, que le sujet reste encore un peu tabou.

« À chaque fois qu'on voulait interviewer des personnes, la plupart étaient gênées, elles refusaient et partaient en courant », affirme Samantha. Or, selon elle, cela sera plus économique et écologique, parce qu'on n'a pas besoin de les jeter. De plus, des serviettes hygiéniques lavables sont bonnes pour la santé plutôt que des serviettes jetables.

De façon à donner un coup de pouce au projet de Samantha, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), représentée par Eliane Kanga, est venue à Antsiranana soutenir l'un de ses projets, mis en oeuvre avec la collaboration du ministère des Affaires étrangères. Le projet Loharano-II, financé par l'Agence française de développement, avec le support financier et technique d'Expertise France.

En fait, selon ses explications, son organisation est vraiment très inspirée par le projet de Samantha, la jeune fille volontaire qui a eu ce génie. Elle a ajouté que parler de la menstruation en public est en général un tabou, mais c'est un sujet dont il faut parler parce que cela rejoint vraiment la thématique genre. L'objectif est de permettre aux filles et aux femmes de vivre leurs menstruations dans la dignité et sans honte.

Dans ce but, un événement intitulé Menstru'Action a été organisé par la Jeune Chambre Internationale dans la salle de spectacle de l'Alliance française d'Antsiranana, samedi dernier, afin de mener une campagne de sensibilisation des jeunes sur l'utilisation des serviettes hygiéniques lavables, réutilisables qui protègent l'environnement.