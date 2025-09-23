Angola: Le pays présente sa CDN3 et renforce son engagement climatique à l'ONU

New York — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a déclaré lundi à New York que l'Angola avait atteint sa Contribution déterminée au niveau national (CDN3), respectant ainsi l'échéance de septembre et se fixant des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique.

S'adressant à la presse après une intervention au Dialogue de haut niveau sur les solutions pour l'adaptation au changement climatique, inscrit à l'ordre du jour de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la ministre a expliqué que la CDN3 reflète les mesures que l'Angola doit prendre pour réduire la pollution par les gaz à effet de serre, renforçant ainsi les engagements déjà pris dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Selon la ministre, l'Angola dispose d'une Stratégie nationale de lutte contre le changement climatique, structurée autour de cinq piliers fondamentaux : l'atténuation, l'adaptation, le financement, le renforcement des capacités et les actions transversales.

En ce qui concerne l'atténuation, elle a expliqué que son objectif est de réduire les risques avant que les phénomènes climatiques ne se produisent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'adaptation, quant à elle, se concentre sur les situations auxquelles le pays est déjà confronté, telles que les sécheresses, les inondations et la progression de la désertification, qui touchent principalement le sud de l'Angola.

En matière de gestion des déchets solides, la ministre a souligné d'importants progrès : sur les 21 provinces, deux centres de valorisation des déchets ont déjà été achevés à Namibe, Tombwa et Moçâmedes.

Elle a indiqué que le centre de valorisation des déchets de Huambo est en voie d'achèvement et que celui de Bengo, qui desservira Caxito et Luanda, est sur le point de démarrer, sachant que celui de Mulemvos approche déjà de sa fin de vie utile.

Le projet de Cabinda est également en cours de réalisation, mais le budget nécessaire à son achèvement est insuffisant.

Concernant le financement climatique, Ana Paula de Carvalho a estimé qu'il s'agit de l'un des points les plus critiques.

« La question du financement demeure complexe, car malgré les promesses, la mobilisation des ressources est difficile. Nous sommes les pays qui polluent le moins, mais nous en subissons le plus les conséquences. Nous soutenons que ceux qui polluent le plus devraient payer pour que nous puissions réduire les émissions et protéger la population », a-t-elle indiqué.

La ministre a noté que l'Angola développait des actions internes avec ses propres ressources, en attendant une plus grande mobilisation internationale.

Elle a également expliqué que l'action climatique dans le pays est transversale et implique plusieurs départements ministériels.

À cet égard, a-t-elle reconnu, le ministère de l'Énergie a investi dans les énergies propres, en mettant l'accent sur le développement de l'hydroélectricité, du solaire et des cycles combinés, réduisant ainsi la dépendance aux générateurs thermiques.

Le secteur des transports a déjà commencé à introduire des véhicules hybrides et électriques, tandis que l'agriculture et le secteur pétrolier développent leurs propres initiatives d'atténuation, notamment la réduction des émissions de méthane.

La ministre a également indiqué que l'Angola a récemment soumis son Plan national d'adaptation, en phase finale, renforçant ainsi l'engagement du pays à aligner son action climatique sur les exigences internationales.

Interrogée sur la COP30, qui se tiendra au Brésil, Ana Paula de Carvalho a déclaré : « Ce sera la COP de la mise en oeuvre, où nous passerons des paroles aux actes. Nous espérons que les promesses faites aux pays subissant les effets du changement climatique seront enfin tenues, transformant les engagements en mesures concrètes.»

En conclusion, elle a résumé que l'Angola restait déterminé et engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à protéger l'environnement et à renforcer la résilience climatique, en mettant en oeuvre les instruments nationaux et internationaux qu'il a signés.