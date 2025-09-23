Burkina Faso: Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie - Cinq tonnes de ciment pour Faso Mêbo

22 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Boukary Bonkoungou et Mohamed LY

Le Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie a offert cinq tonnes de ciment à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, dimanche 21 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s'est inscrit dans une dynamique de construction et d'industrialisation à travers l'initiative présidentielle Faso Mêbo. Le Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie (MPAP) a décidé d'apporter son soutien à l'Initiative.

En effet, il a offert cinq tonnes (t) de ciment à Faso Mêbo, dimanche 21 septembre 2025, à Ouagadougou. Le trésorier général du MPAP, Bouma Serges Théophile Batiebo a signifié que ce don est composé, en plus du ciment, de la main d'oeuvre. M. Batiebo a détaillé que cette main d'oeuvre est constituée par des jeunes (garçons et filles) qui ont prêté main forte pour la confection des pavés, au cours de la journée du 21 septembre 2025 sur le site de Faso Mêbo. Selon lui, soutenir l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, c'est contribuer à la construction du pays.

« Notre présence fait suite à une activité que nous avons organisée pour la soirée gala de charité afin de collecter des dons. Avec l'ajout du MPAP, nous sommes venus, à cette journée internationale de la paix, pour faire un don à l'initiative présidentielle Faso Mêbo afin de contribuer à notre façon à l'édification et au développement de la patrie », a-t-il soutenu. Le MPAP est une association à but non lucratif, apolitique qui prône le bien vivre-ensemble des citoyens pour la promotion de la paix et l'amour de la patrie.

