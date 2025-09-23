Afrique: Santé publique sur le continent- Pr Souleymane Mboup appelle à « s'engager durablement »

22 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

À l'occasion de la 8e édition de la conférence annuelle de l'African Forum for Research and Education in Health (AFREhealth), le Professeur Souleymane Mboup, président de l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF), a livré un message fort : l'urgence pour l'Afrique de repenser sa santé publique face aux défis d'un monde en mutation.

Sous le thème « Repenser la santé publique dans un monde globalisé », cette rencontre a mis en lumière les nombreuses inégalités auxquelles le continent est confronté. Le Pr Mboup n'a pas manqué de rappeler que l'Afrique reste marquée par une mortalité élevée, un accès inéquitable aux soins et un sous-investissement chronique dans la santé. Pour lui, « il faut cesser de répéter les constats : il est temps d'agir, d'innover, de s'engager durablement ».

L'un des leviers majeurs identifiés par le chercheur est le renforcement du capital humain, pierre angulaire d'un système de santé résilient. Mais cela suppose des investissements durables, locaux et internationaux, adossés à une contribution africaine réelle. Il insiste également sur la nécessité d'un engagement communautaire fort, adapté aux spécificités culturelles et sociales du continent.

Plus qu'un concept à la mode, la souveraineté sanitaire doit selon lui devenir une réalité tangible : « Elle ne doit pas être un mot creux. Elle suppose des moyens, une vision, mais surtout une volonté politique », a-t-il déclaré devant un parterre de chercheurs et de décideurs.

En tant que président de l'IRESSEF, reconnu pour ses contributions scientifiques, ses plateformes de haut niveau (laboratoires, biobank, sécurité biologique) et son rôle dans la formation de professionnels de santé, le Pr Mboup a réaffirmé l'engagement de son institution à jouer un rôle de pont entre la recherche et les politiques publiques. Il a salué la collaboration avec AFREHealth, tout en appelant à des études collaboratives pérennes au-delà des conférences.

Enfin, il a conclu son intervention sur une note d'espoir et de sagesse : « Pour parvenir à l'équité en santé que nous appelons de nos voeux, souvenons-nous de ce proverbe africain : les rivières ne se précipitent pas, et pourtant elles atteignent toujours leur destination ».

