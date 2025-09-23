Sénégal: Santé publique - Le continent invité à repenser ses priorités

22 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

À l'occasion de la 8e édition de la conférence annuelle d'AFRE Health, le Pr Adama Faye, professeur de santé publique à l'UCAD, a livré une intervention d'une rare densité, appelant à une profonde relecture de l'histoire et des défis actuels de la santé publique africaine.

Sous le thème « Repenser la santé publique dans un monde globalisé », il a souligné l'importance de comprendre les racines historiques du concept, depuis les mouvements hygiénistes jusqu'à l'approche One Health, pour mieux anticiper les crises futures.

Selon lui, la santé publique est avant tout une « gestion collective de la maladie », plaçant l'action communautaire au cœur des stratégies de transformation. Mais face à un monde interconnecté, les défis se complexifient. Multiplication des pandémies, montée des maladies non transmissibles, inégalités sociales, dérèglement climatique, perte de souveraineté sanitaire : l'Afrique est confrontée à des policrises aux impacts multidimensionnels.

Pr Faye dénonce aussi une dépendance chronique aux financements étrangers, souvent déconnectés des priorités locales. « L'Afrique doit penser, financer et faire évoluer sa santé publique depuis ses propres réalités », a-t-il martelé. Il plaide pour des systèmes de santé robustes, équitables, financés de manière autonome, avec une gouvernance transparente et inclusive.

Enfin, il appelle à une décolonisation des savoirs et à la coconstruction d'une nouvelle santé publique africaine, fondée sur la recherche locale, l'innovation, la formation continue et la valorisation des ressources humaines.

« Ensemble, transformons notre vision de la santé publique pour un avenir plus équitable et résilient », a conclu le professeur.

