Tunisie: Décès d'Ahmed El Ibrahimi, fondateur de la chaîne hôtelière Abou Nawas

Ahmed El Ibrahimi, fondateur de la chaîne hôtelière Abou Nawas et figure emblématique du développement touristique tunisien, est décédé le 22 septembre 2025. Homme d'affaires koweïtien installé en Tunisie dès l'âge de 25 ans, il avait contribué à transformer le paysage hôtelier du pays en introduisant une approche moderne et haut de gamme.

Sous sa direction, Abou Nawas est devenue une référence dans l'hôtellerie tunisienne, avec des établissements phares à Tunis, Hammamet, Djerba et Tabarka. La chaîne s'était distinguée par son professionnalisme, son sens de l'accueil et sa capacité à former une nouvelle génération de cadres dans le secteur touristique.

L'ascension d'El Ibrahimi au sein du Consortium Tuniso-Koweïtien de Développement (CTKD) avait été rapide : en l'espace d'un an, il est passé de directeur général à président-directeur général, démontrant sa vision et sa capacité à diriger de grands projets hôteliers. Son influence a largement contribué à structurer le tourisme tunisien et à lui donner une dimension internationale.

Malgré les difficultés liées aux bouleversements géopolitiques, notamment la suspension des investissements koweïtiens dans les années 1990, Ahmed El Ibrahimi a toujours cherché à maintenir et développer ses projets. Son parcours est marqué par une détermination et un sens de l'innovation qui ont inspiré de nombreux professionnels du secteur.