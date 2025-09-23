Afrique: Mondial Volley - Fin de Parcours pour la Tunisie !

L'aventure de la sélection tunisienne de volley-ball au Championnat du monde 2025 seniors prend fin. Après un parcours prometteur en phase de groupes, le Six national s'est incliné ce mardi en huitièmes de finale face à une solide équipe de la République Tchèque sur un score net de 0-3 (19-25, 18-25, 23-25).

Les Aigles de Carthage, qui avaient pourtant dominé la Poule A avec des victoires convaincantes contre les Philippines (3-0) et l'Égypte (3-0), n'ont pas réussi à franchir l'obstacle tchèque. Malgré une belle résistance dans le troisième set, ils n'ont pas pu inverser la tendance face à un adversaire plus efficace.

La République Tchèque rejoint ainsi les autres qualifiés pour les quarts de finale, dont la Turquie, la Pologne, l'Italie, la Belgique, la Bulgarie et les États-Unis. Le dernier huitième de finale opposera ce mardi la Serbie et l'Iran.

Parcours remarquable en phase de groupes

La Tunisie avait créé la surprise en terminant en tête de son groupe, démontrant un potentiel et une détermination salués par les observateurs. Cette élimination, bien que décevante, ne doit pas faire oublier la performance globale de l'équipe qui a porté haut les couleurs tunisiennes sur la scène mondiale.

Les Quarts de Finale se Dessinent :