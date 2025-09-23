Tunisie: L'arrière-saison touristique attire toujours plus de visiteurs

La Tunisie connaît cette année une arrière-saison touristique exceptionnelle, avec un taux de remplissage hôtelier très élevé, allant de Djerba à Hammamet. Soutenue par un climat idéal et des tarifs attractifs, cette période confirme le potentiel de la destination hors des mois estivaux traditionnels.

Selon les professionnels du secteur, les hôtels proposent des tarifs inférieurs de 25 à 30 % par rapport à la haute saison, tandis que les billets d'avion sont presque deux fois moins chers qu'en août. Les voyageurs bénéficient ainsi d'un séjour plus confortable, dans un environnement moins encombré, avec davantage d'espace et de tranquillité.

« Ce succès met en lumière le contraste avec le tourisme estival tunisien, souvent saturé et critiqué pour son manque de diversité », analyse Hakim Tounsi, président du tour opérateur Authentique. Il insiste sur le fait que cette réussite ne doit pas servir de prétexte pour augmenter les prix, mais plutôt pour repenser le modèle touristique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les chiffres récents confirment un regain d'intérêt pour les destinations tunisiennes hors saison : hôtels et structures d'accueil affichent des taux de fréquentation en forte hausse, et les régions touristiques bénéficient d'une activité économique prolongée jusqu'en automne. Ce phénomène est également soutenu par la diversification des offres culturelles et sportives proposées aux visiteurs.

Cette dynamique offre une opportunité stratégique pour les acteurs du secteur. Les professionnels sont encouragés à capitaliser sur cette période pour développer des produits innovants, valoriser le patrimoine local et améliorer la qualité des services. L'arrière-saison pourrait ainsi devenir un levier pour équilibrer l'activité touristique sur l'ensemble de l'année, tout en répondant aux attentes des voyageurs en quête d'authenticité et d'expériences nouvelles.

Cependant, certains défis subsistent. La réussite de l'arrière-saison doit être accompagnée d'une planification durable, afin de ne pas reproduire les erreurs de l'été saturé, qui entraîne parfois des tensions sur l'environnement et l'infrastructure locale. La formation des acteurs du tourisme et la promotion d'une offre diversifiée restent des priorités pour consolider cette tendance.

En conclusion, l'arrière-saison 2025 confirme le potentiel inexploité du tourisme tunisien. Les conditions climatiques favorables, les tarifs attractifs et l'intérêt croissant des visiteurs offrent une occasion unique de transformer durablement le secteur. La Tunisie peut ainsi se positionner comme une destination attractive toute l'année, combinant confort, authenticité et expérience culturelle enrichissante.