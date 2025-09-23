Tunisie: Cartes d'identité, certificats et inscriptions - Tout se fera en ligne au pays

Le ministère de l'Intérieur accélère la digitalisation de ses services administratifs afin de faciliter les démarches des citoyens et des élèves du baccalauréat, a annoncé Abdelkarim Saoud, chef de la sous-direction de l'identification nationale à la direction de la police technique et scientifique.

Lors de son passage sur les ondes d'Express Fm, Abdelkarim Saoud a indiqué que l'extrait électronique d'état civil, adopté depuis 2024, est désormais pleinement opérationnel. Les élèves du baccalauréat peuvent désormais s'inscrire à distance grâce à une plateforme numérique développée en partenariat avec le ministère des Technologies de la communication. Cette plateforme permet d'obtenir des certificats de présence, des extraits électroniques, de régler les frais administratifs en ligne et de demander leur carte d'identité nationale sans se déplacer.

Le ministère prévoit également de numériser le certificat de résidence grâce à l'identité numérique et au QR Code. Les élèves pourront effectuer leur demande depuis leur domicile, en coordination avec les bases de données de la Steg et de la Sonede, et recevoir leur certificat dans les plus brefs délais. Le lancement officiel de ce service est prévu pour le 1er novembre 2025, dans le but d'accélérer la délivrance des cartes d'identité pour les candidats au baccalauréat.

Par ailleurs, les élèves pourront déposer leur demande de carte d'identité en ligne et ne se rendre dans un centre qu'une seule fois pour la prise d'empreintes, avant de recevoir leur carte directement dans leur établissement scolaire, réduisant ainsi les files d'attente.

Dans le cadre du développement de la police de proximité, le ministère de l'Intérieur construit actuellement 21 centres modèles -- 10 de la garde nationale et 11 de la sûreté nationale -- avec une séparation claire entre bureaux administratifs et bureaux judiciaires. Les services administratifs des centres ne répondant pas aux critères seront transférés vers les districts de sûreté nationale, avec la mise en place de bureaux dédiés à la relation avec le citoyen.

Abdelkarim Saoud a également annoncé la généralisation progressive des équipements de lecture d'empreintes digitales pour remplacer l'encre, ainsi que le déploiement d'un système de prise de rendez-vous à distance via SMS pour limiter les déplacements et l'attente dans les centres.

Enfin, la direction de la police technique et scientifique collabore avec le Centre national de promotion de la transplantation d'organes afin d'encourager les citoyens à indiquer leur statut de donneur sur leur carte d'identité nationale.