Afrique: Bizerte - Le premier pont du genre dans le continent sera achevé en 2027

Les travaux du projet du pont de Bizerte, baptisé « liaison permanente de la ville de Bizerte », devraient être achevés en septembre 2027, et au plus tard au cours du dernier trimestre de la même année, a annoncé ce lundi Lilia Sifaoui, directrice générale de l'Unité de réalisation du pont de Bizerte au ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

S'exprimant lors de son passage sur Expeess Fl, Sifaoui a assuré que le chantier, confié à des entreprises chinoises, avance à un rythme soutenu et ne rencontre aucun problème technique susceptible de freiner son exécution.

Elle a souligné l'importance de cet ouvrage, considéré comme le premier de son genre en Afrique et le deuxième dans le monde par ses spécificités techniques et par le type de béton et de structure métallique utilisés, relevant de la nouvelle génération d'infrastructures.

Le projet s'étend sur une superficie d'environ 60 hectares, répartis sur 497 parcelles. Parmi elles, 115 appartiennent à l'État et 382 à des particuliers, pour un coût d'expropriation estimé à 45 millions de dinars.

La structure du pont sera mixte, combinant béton et acier, avec des haubans métalliques doubles sur une longueur de deux kilomètres. Ses fondations atteindront entre 60 et 70 mètres de profondeur sous les deux piliers principaux, nécessitant 140 000 m³ de béton. L'ossature métallique représentera un volume total de 23 000 tonnes d'acier importé, façonné et installé.

Le coût global initial du projet est évalué à 750 millions de dinars, ce qui en fait l'un des chantiers d'infrastructure les plus importants jamais lancés en Tunisie.