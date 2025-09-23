Madagascar: Un mécontentement qui demande à s'exprimer

Pour la population en général, le point de rupture est peut-être atteint. La patience et la résignation dont elle a toujours fait preuve ne semblent plus être d'actualité. Les épreuves qu'elle a affrontées, même si elles paraissent insupportables, ne l'a pas poussée à franchir certaines limites. Mais ce qu'elle subit en ce moment avec les longs délestages et les pénuries d'eau, lui semble intolérable.

Un ensemble d'incidents ayant eu lieu ces derniers jours ont exacerbé sa frustration et elle semble mûre pour l'exprimer au grand jour. L'appel à manifestation de ce jeudi 25 Septembre a été entendu et on sent que la température socio-politique est en train de monter. À l'écoute des réactions des citoyens, cette journée du 25 Septembre sera celle de l'interpellation du pouvoir.

Un mécontentement qui demande à s'exprimer

Les Malgaches, dit-on, sont durs à la douleur et ils ont supporté toutes les épreuves traversées ces dernières années. Ils ont écouté les promesses de leurs dirigeants qui, à les entendre, devaient permettre au pays de progresser. Toutes ces belles paroles n'ont cependant pas été traduites dans les actes. Le niveau de vie s'est détérioré et les citoyens se sont résignés, attendant des jours meilleurs. Le temps est passé et la vie quotidienne est devenue de plus en plus difficile. La conjoncture internationale a certes influé sur l'environnement économique du pays.

La crise de la Covid-19 a fortement impacté la croissance de la nation. Les réponses apportées par les dirigeants ont quand même amoindri leurs effets. C'est dans ce contexte que les problèmes de la Jirama sont venus aggraver les difficultés d'une population luttant pour sa survie. La société nationale avait besoin d'une gestion rigoureuse. Andekaleka ne suffisait plus à approvisionner en électricité Antananarivo.

Les responsables avaient promis que les délestages ne seraient que passagers. Le temps s'est écoulé et la situation s'est aggravée. Les annonces d'installation de centrales solaires n'ont pas été suivies d'effet. Le changement climatique a lui aussi influé sur le fonctionnement des turbines de la centrale hydroélectrique. Les consommateurs sont cependant arrivés au bout de leur patience. Des manifestations ont eu lieu. Tout le monde est suspendu à ce qui va se passer jeudi prochain.