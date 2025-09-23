Madagascar: CUA - MEDD - Sensibilisation au tri des déchets dans la capitale

À l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage, célébrée samedi dernier, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a organisé une opération de sensibilisation à Ambohidempona Ankatso, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), les forces de l'ordre, des associations ainsi que la population locale. Plusieurs quartiers ont participé à cette initiative, avec une forte mobilisation constatée à Tanjombato.

Opportunité

Le directeur général du Développement durable, Rivosoa Rabenandrianina, a rappelé que « la gestion des ordures constitue à la fois un enjeu sanitaire et une opportunité économique ». Selon lui, le tri et la valorisation des déchets permettent non seulement de protéger la santé publique mais aussi de créer des emplois verts. Il a également insisté sur la nécessité de mettre fin aux dépotoirs sauvages et d'impliquer toutes les communes dans la lutte contre la pollution.

Participation

Pour sa part, Maheriniaina Mahasolo Randriantiana, deuxième adjoint au maire de la CUA, chargé des affaires techniques et des infrastructures, a réaffirmé que « le nettoyage reste une priorité de la mairesse d'Antananarivo ». Il a souligné que cette mission ne peut être accomplie qu'avec la participation des différents acteurs, allant des autorités locales aux habitants, en passant par les associations et les scouts. La CUA entend ainsi renforcer la coordination avec les 24 fokontany de la capitale pour atteindre l'objectif d'une ville propre et vivable.