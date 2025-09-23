Madagascar: Visa étudiant - L'ambassade de France dénonce les « fausses allégations »

L'ambassade de France et le consulat général de France à Madagascar ont dénoncé hier, lundi, les « fausses allégations » entourant le traitement des demandes de visas étudiants vers la France. Dans une déclaration officielle, les deux représentations ont tenu à rétablir leur position, affirmant que les dossiers sont instruits dans « le strict respect des réglementations en vigueur » et selon un dispositif qualifié de « particulièrement rigoureux ».

Les services français ont rappelé que la procédure repose sur deux étapes complémentaires. D'abord l'évaluation académique par Campus France, l'agence française chargée de la promotion de l'enseignement supérieur et de l'accompagnement des candidats, puis l'examen consulaire pour l'octroi du visa. « L'examen des dossiers des étudiants souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France constitue une priorité pour nos services », ont insisté l'ambassade et le consulat général.

La France met en avant l'intérêt croissant des étudiants malgaches pour ses universités et grandes écoles. Selon l'ambassade française, le nombre de visas étudiants accordés a dépassé, l'année dernière, le seuil de 1 500, en hausse de 67 % par rapport à la campagne 2021. Une tendance appelée à se confirmer en 2025. Face à cet afflux, les autorités françaises recommandent aux candidats d'anticiper le dépôt de leurs dossiers afin de fluidifier le traitement. Le calendrier pour la campagne 2026 sera publié dès janvier sur le site dédié de Campus France.

En insistant sur leur engagement en faveur de la mobilité académique, l'ambassade et le consulat général réaffirment que la France reste ouverte et attentive à l'accueil des étudiants malgaches, mais entendent dissiper toute polémique autour de la transparence de leurs procédures.

