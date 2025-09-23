Afrique: Rasata Rafaravavitafika - « Madagascar est membre à part entière de l'ONU depuis l'indépendance »

Réunion de haut niveau pour commémorer le 80e anniversaire de la création des Nations Unies hier.

Grandes et petites. « Nous devons non seulement défendre les Nations Unies, mais aussi les transformer ». C'est ce qu'a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres hier, devant les représentants des États membres. « Les Nations Unies, un lieu où toutes les nations, grandes et petites, peuvent se retrouver pour affronter ensemble des problèmes qu'aucun pays ne peut résoudre seul », a-t-il fait remarquer.

Le président Andry Rajoelina qui est arrivé plus tard hier, à New York a été représenté par la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata. Étaient également présents pour l'occasion, la ministre de la Population et des Solidarités, Aurélie Razafinjato, la députée de Fenerive-Est, Angelica Bavy, l'ambassadrice de Madagascar aux États-Unis, Lantosoa Rakotomalala et le conseiller spécial du président de la République en charge de la diplomatie, Patrick Rajoelina.

Choix politique

Cette délégation malgache a marqué les esprits lors de cette célébration du 80e anniversaire des Nations Unies, hier à New York, par la place significative accordée aux femmes. Deux ministres, une ambassadrice et une députée ont représenté le pays sur la scène internationale, offrant une image forte de l'engagement du pays en faveur de l'égalité des genres dans les sphères diplomatiques et politiques. Cette présence féminine témoigne de la volonté du président de la République, Andry Rajoelina, de promouvoir l'accès des femmes aux hautes responsabilités. Au-delà du symbole, cette représentation traduit un choix politique clair, celui de donner aux femmes un rôle accru dans la conduite des affaires nationales et internationales.

Défis

Quant à Antonio Guterres, il a rappelé les préoccupations du moment. « Les défis des 40 prochaines années seront à la fois graves et inéluctables », selon le Secrétaire général des Nations Unies. Et de souligner avec réalisme que « la lutte contre la guerre et la pauvreté ne prendra pas fin. Mais nous devons aussi affronter la nature chaotique des crises, la technologie incontrôlée et la militarisation de l'espace. Les risques demeurent inimaginables ».

Des propos partagés par la cheffe de la diplomatie malgache qui a rappelé que : « Madagascar est membre à part entière des Nations Unies depuis l'indépendance. Nous sommes conscients des nombreuses opportunités de coopération que le pays et le peuple peuvent profiter de l'adhésion aux Nations Unies »