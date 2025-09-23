Afrique: Ballon d'or 2025 - Ousmane Dembélé sacré

Le verdict est tombé hier soir, au terme d'une cérémonie prestigieuse qui a tenu en haleine toute la planète football. L'ailier français du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a été couronné meilleur joueur du monde, remportant le Ballon d'Or 2025. Il devance le jeune prodige espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal, brillant second, et le Portugais, Vitinha du PSG qui complète le podium.

Une consécration pour un talent hors norme, qui a enfin fait l'unanimité au sommet. Il fallait une saison parfaite pour s'asseoir sur le trône, et Ousmane Dembélé l'a réalisée. Artisan majeur du premier sacre historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il a illuminé les pelouses d'Europe de sa classe. Ses dribbles foudroyants, ses accélérations dévastatrices et son ambidextrie déconcertante ont fait des ravages dans les défenses adverses.

Décisif dans les moments cruciaux, notamment avec un but mémorable en finale de la C1, et fer de lance d'une équipe de France conquérante, Dembélé a su allier l'efficacité à l'élégance. Ce Ballon d'Or vient récompenser non seulement ses statistiques impressionnantes (plus de 25 buts et 30 passes décisives toutes compétitions confondues), mais aussi sa capacité à créer l'inattendu, ce geste de génie qui fait basculer un match. C'est la victoire du football champagne, de la prise de risque et du talent pur.

Les récompenses