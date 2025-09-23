Madagascar: Fondation H - Dialogue entre mémoire coloniale et création contemporaine par Roméo Mivekannin

23 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

La Fondation H d'Antananarivo annonce l'ouverture imminente de Correspondances, une exposition inédite de l'artiste franco-béninois, Roméo Mivekannin. Elle sera inaugurée le 2 octobre 2025 prochain.

Présentée jusqu'au 21 mars 2026, Correspondances invite à un véritable voyage entre époques, territoires et mémoires. Mivekannin, connu pour ses recherches sur l'histoire coloniale et les transmissions spirituelles, a imaginé une exposition en résonance avec la culture et le territoire malgaches.

Au coeur de ce projet, les cartes postales coloniales deviennent un support critique : l'artiste les réinterprète sur textile, mêlant peinture et tissage, pour questionner les représentations imposées et redonner voix aux figures effacées. Le titre Correspondances évoque ainsi les échos entre passé et présent, entre la France, le Bénin et Madagascar, mais aussi le dialogue entre archives et création, gestes d'artistes et artisans, mémoires disparues et vivantes.

Pendant cinq mois, les espaces supérieurs de la Fondation H se transformeront en un lieu de conversation sensible et politique. Cette rencontre entre art contemporain et mémoire coloniale promet d'offrir au public malgache et international une expérience à la fois esthétique et réflexive.

